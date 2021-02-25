Успех придёт в первые часы: польское издание представило сценарий возможной войны России и НАТО
Особая роль здесь отводится Калининградской области.
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Журналисты польского издания Gazeta Polska смоделировали сценарий возможной ядерной войны между Россией и НАТО. Авторы материала считают, что в случае конфликта Москва будет готова применить "самое смертоносное оружие".
Как утверждает газета, военные РФ разработали детальный план действий для нейтрализации сил на восточном фланге Североатлантического альянса в случае боевого столкновения. Как указано в статье, атака может быть проведена с территории Калининградской области.
По мнению экспертов, стратегическое положение этого места и разнообразие оружия, которое размещено в этом регионе, может обеспечить успех России в первые часы возможной войны. При этом, как полагают журналисты, власти РФ считают, что относительный мир на территории Европы может гарантировать отказ НАТО от большинства своих оборонных планов, а также вывод войск и боевой техники из стран на восточном фланге.
Ранее американское издание The National Interest рассказало, как в случае войны Россия "разорвёт НАТО пополам".
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