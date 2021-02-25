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Успех придёт в первые часы: польское издание представило сценарий возможной войны России и НАТО

Особая роль здесь отводится Калининградской области.

25 февраля 2021, 23:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Журналисты польского издания Gazeta Polska смоделировали сценарий возможной ядерной войны между Россией и НАТО. Авторы материала считают, что в случае конфликта Москва будет готова применить "самое смертоносное оружие".

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Как утверждает газета, военные РФ разработали детальный план действий для нейтрализации сил на восточном фланге Североатлантического альянса в случае боевого столкновения. Как указано в статье, атака может быть проведена с территории Калининградской области.

По мнению экспертов, стратегическое положение этого места и разнообразие оружия, которое размещено в этом регионе, может обеспечить успех России в первые часы возможной войны. При этом, как полагают журналисты, власти РФ считают, что относительный мир на территории Европы может гарантировать отказ НАТО от большинства своих оборонных планов, а также вывод войск и боевой техники из стран на восточном фланге.

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Ранее американское издание The National Interest рассказало, как в случае войны Россия "разорвёт НАТО пополам".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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