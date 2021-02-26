"Вы удерживаете меня силой": Инстасамка обматерила водителя такси и разбила стекло машины — видео
По её словам, водитель заехал во дворы, остановился и отказывался выпускать девушку.
Блогер Инстасамка угодила в очередной скандал, поругавшись с таксистом и разбив стекло его машины. Видео © Instagram / instasamka
Блогер Дарья Зотеева, известная под именем Инстасамка, угодила в очередной скандал. На этот раз от рук рэп-исполнительницы пострадал водитель такси и его автомобиль.
В сториз "Инстаграма" девушка опубликовала разговор с водителем, требуя выпустить её из машины. В ответ мужчина спокойным тоном попытался объяснить, что у блогерши сменился способ оплаты поездки и он хочет получить деньги за заказ. На кадрах при этом видно, что автомобиль никуда не двигается, а по поведению девушки можно понять, что они не доехали до места назначения.
"Весь этот позор будет в Интернете. Я снимаю, выпустите меня из машины прямо сейчас. Вы удерживаете меня в машине", — говорит на видео Зотеева.
Таксист не поддался на просьбы и не открыл дверь автомобиля, после чего Инстасамка обматерила водителя и разбила заднее стекло. Дальнейшие события неизвестны.
В следующей сториз Зотеева рассказала подробности случившегося. В какой-то момент у неё сменился способ оплаты, после чего водитель остановился и сказал, что дальше не поедет. Затем он заехал во дворы, заблокировал двери и не давал девушке выйти. Кроме того, как уточнила блогер, мужчина отказался звонить в поддержку сервиса.
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Ранее Инстасамка (Дарья Зотеева) унизила, обматерила и выгнала своих визажисток из-за опоздания. Она попыталась записать ролик с извинениями, но в итоге задалась вопросом, почему должна чувствовать себя виноватой за агрессию в адрес обслуживающего персонала. Её поступок осудили певица Клава Кока и телеведущая Настя Ивлеева, а Рита Дакота пообещала помочь обиженным блогершей визажисткам. Спустя несколько дней на Инстасамку произошло нападение, неизвестный облил её зелёнкой возле входа в офис.
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