"Вы удерживаете меня силой": Инстасамка обматерила водителя такси и разбила стекло машины — видео

Блогер Инстасамка угодила в очередной скандал, поругавшись с таксистом и разбив стекло его машины. Видео © Instagram / instasamka

Блогер Дарья Зотеева, известная под именем Инстасамка, угодила в очередной скандал. На этот раз от рук рэп-исполнительницы пострадал водитель такси и его автомобиль.

В сториз "Инстаграма" девушка опубликовала разговор с водителем, требуя выпустить её из машины. В ответ мужчина спокойным тоном попытался объяснить, что у блогерши сменился способ оплаты поездки и он хочет получить деньги за заказ. На кадрах при этом видно, что автомобиль никуда не двигается, а по поведению девушки можно понять, что они не доехали до места назначения.

"Весь этот позор будет в Интернете. Я снимаю, выпустите меня из машины прямо сейчас. Вы удерживаете меня в машине", — говорит на видео Зотеева.

Таксист не поддался на просьбы и не открыл дверь автомобиля, после чего Инстасамка обматерила водителя и разбила заднее стекло. Дальнейшие события неизвестны.

В следующей сториз Зотеева рассказала подробности случившегося. В какой-то момент у неё сменился способ оплаты, после чего водитель остановился и сказал, что дальше не поедет. Затем он заехал во дворы, заблокировал двери и не давал девушке выйти. Кроме того, как уточнила блогер, мужчина отказался звонить в поддержку сервиса.

Авторы