Эксперт рассказал, когда безработица вернётся на докоронавирусный уровень

В 2022 году безработица в России вернётся на допандемический уровень, однако при новом медицинском кризисе существует угроза её роста. Об этом заявил директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов.

"Скорее всего, восстановление на старые уровни около 4,5% произойдет в 2022. В 2021 ожидаемые темпы роста ВВП (3%) означают, что скорее безработица будет выше 4%", — цитирует его РИА "Новости".

Сейчас эксперты не наблюдают угроз для роста числа безработных, однако они могут появится при новом медицинском кризисе, уточнил Шибанов.

А вот для восстановления рынка труда, необходима поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП), считает эксперт. В базовом сценарии роста ВВП на 3% доля МСП падает, в связи с чем можно обдумать, как облегчить развитие для МСП на ближайшие три года.

В минувшем году рост безработицы случился в связи с закрытием компаний в сфере услуг и перевозок и дальнейшее восстановление экономики способно вернуть всё на прежний уровень, заметил Шибанов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об улучшении ситуации с безработицей в России. Он поручил правительству разработать меры для выхода на докризисный уровень.

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