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Facebook восстановил все функции страниц СМИ Австралии

Соцсеть также подписала первые соглашения об оплате контента с рядом независимых медиа страны.

26 февраля 2021, 04:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Представители компании "Фейсбук" в пятницу, 26 февраля, в полном объёме восстановили функции страниц СМИ Австралии в социальной сети. Об этом сообщает местный телеканал ABC News.

С этого дня австралийские пользователи соцсети снова имеют возможность читать и делиться местными и международными новостями в своих учётных записях. Все публикации на страницах СМИ были полностью восстановлены, а медиакомпаниям вернули возможность публиковать и распространять новости. Это решение последовало за внесением поправок в кодекс ведения переговоров для СМИ и цифровых платформ в стране, который был принят ранее парламентом.

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Стоит также отметить, что компания "Фейсбук" подписала первые соглашения об оплате контента с рядом независимых СМИ Австралии.

"Фейсбук" объявляет о подписании деклараций о намерениях с австралийскими независимыми медиакомпаниями Private Media, Schwartz Media и Solstice Media. Коммерческие соглашения, которые будут официально заключены в течение 60 дней, расширят список независимых СМИ Австралии, поддерживаемых "Фейсбуком", — уточнил глава отдела по связям с новостными СМИ Австралии и Новой Зеландии Эндрю Хантер.

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Напомним, что ранее власти Австралии решили принять новый закон о защите своего медиарынка, который, в частности, обязывал компанию Facebook соблюдать ряд требований страны. В ответ на это американская соцсеть удалила все публикации австралийских СМИ. Руководству страны пришлось пойти на уступки.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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