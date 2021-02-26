Facebook восстановил все функции страниц СМИ Австралии

Представители компании "Фейсбук" в пятницу, 26 февраля, в полном объёме восстановили функции страниц СМИ Австралии в социальной сети. Об этом сообщает местный телеканал ABC News.

С этого дня австралийские пользователи соцсети снова имеют возможность читать и делиться местными и международными новостями в своих учётных записях. Все публикации на страницах СМИ были полностью восстановлены, а медиакомпаниям вернули возможность публиковать и распространять новости. Это решение последовало за внесением поправок в кодекс ведения переговоров для СМИ и цифровых платформ в стране, который был принят ранее парламентом.

Стоит также отметить, что компания "Фейсбук" подписала первые соглашения об оплате контента с рядом независимых СМИ Австралии.

"Фейсбук" объявляет о подписании деклараций о намерениях с австралийскими независимыми медиакомпаниями Private Media, Schwartz Media и Solstice Media. Коммерческие соглашения, которые будут официально заключены в течение 60 дней, расширят список независимых СМИ Австралии, поддерживаемых "Фейсбуком", — уточнил глава отдела по связям с новостными СМИ Австралии и Новой Зеландии Эндрю Хантер.

Напомним, что ранее власти Австралии решили принять новый закон о защите своего медиарынка, который, в частности, обязывал компанию Facebook соблюдать ряд требований страны. В ответ на это американская соцсеть удалила все публикации австралийских СМИ. Руководству страны пришлось пойти на уступки.

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