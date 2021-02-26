Обвиняемого в многомиллионном мошенничестве доктора Блюма задержали в Испании

В Испании задержали генерального директора НИИ физиологической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, который находится в международном обыске по обвинению в хищении более 29 миллионов рублей у фристайлистки Марии Чаадаевой (более известной как Комиссарова). Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По сообщению НЦБ Интерпола МВД России, Блюм 11 февраля 2021 года задержан правоохранительными органами Испании на территории данного государства. В связи с этим в Генеральную прокуратуру Российской Федерации Следственным комитетом предоставлены все необходимые материалы для направления в компетентные органы Испании запроса о выдаче обвиняемого российской стороне для уголовного преследования в рамках закона", — отметила Петренко.

По версии следствия, Блюм воспользовался состоянием спортсменки после того, как она получила травму позвоночника в феврале 2014 года и утратила способность ходить. В мае 2014 года в Испании медик убедил девушку заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 миллионов рублей, пообещав за год поставить её на ноги. Однако занятия по методикам Блюма не дали результата и двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились, так как при подобной травме нельзя добиться выздоровления путём реабилитационных мероприятий.

Против доктора Блюма было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под свой контроль это дело.

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