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На Гаити известный гангстер сбежал из тюрьмы, убито 7 человек

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся поиск сбежавшего преступника.

26 февраля 2021, 06:45
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/arismateno" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Enock ARISMAT</a></p>

Фото © Twitter / Enock ARISMAT

На Гаити из тюрьмы в коммуне Круа-де-Буке сбежал один из самых известных гангстеров, во время побега был убит начальник учреждения, а также ещё шесть человек. Об этом сообщает портал Haiti24 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сбежавший Арнель Жозеф до попадания в тюрьму был в числе самых разыскиваемых преступников страны. Поймать его удалось в июне 2019 года, когда мужчина практически добровольно сдался властям — ему понадобилась медпомощь, так как после огнестрельного ранения в ногу у него начались осложнения.

Отмечается, что начальника тюрьмы убили выстрелом в голову. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, ведётся поиск сбежавшего преступника.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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