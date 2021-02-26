На Гаити известный гангстер сбежал из тюрьмы, убито 7 человек

На Гаити из тюрьмы в коммуне Круа-де-Буке сбежал один из самых известных гангстеров, во время побега был убит начальник учреждения, а также ещё шесть человек. Об этом сообщает портал Haiti24 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сбежавший Арнель Жозеф до попадания в тюрьму был в числе самых разыскиваемых преступников страны. Поймать его удалось в июне 2019 года, когда мужчина практически добровольно сдался властям — ему понадобилась медпомощь, так как после огнестрельного ранения в ногу у него начались осложнения.

Отмечается, что начальника тюрьмы убили выстрелом в голову. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, ведётся поиск сбежавшего преступника.

Ранее Лайф рассказывал, что в Испании задержали обвиняемого в многомиллионном мошенничестве доктора Блюма.

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