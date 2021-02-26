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У метро в Нижнем Новгороде произошёл взрыв — видео

В здании находился суши-маркет.

26 февраля 2021, 06:47

В Нижнем Новгороде произошёл взрыв. Видео © телеграм-канал "Нижний №1" / Соцсети

Взрыв произошёл недалеко от в метро в Нижнем Новгороде. Повреждено здание на Мещерском бульваре, где находился суши-маркет. Предварительная причина — хлопок газа.

Ударной волной задело припаркованные автомобили, ЛЭП, но данных о пострадавших пока нет. На место едут экстренные службы.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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