Алиев заявил, что Пашинян привёл Армению к разрухе и бездне

Премьер Армении Никол Пашинян привёл государство в бездну и разруху. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"То, что происходит сегодня в Армении, является её внутренним делом", — подчеркнул азербайджанский лидер.

По мнению политика, события в соседней стране подрывают её государственность. Алиев надеется, что они не повлияют на реализацию трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

"В случае невыполнения условий соглашения по Карабаху Армения попадёт в ещё более сложную ситуацию", — предупредил глава Азербайджана.

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