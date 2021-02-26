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Алиев заявил, что Пашинян привёл Армению к разрухе и бездне

События в стране он назвал её внутренним делом.

26 февраля 2021, 07:31
<p>Лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Фото © Михаил Метцель / ТАСС</p>

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Премьер Армении Никол Пашинян привёл государство в бездну и разруху. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"То, что происходит сегодня в Армении, является её внутренним делом", — подчеркнул азербайджанский лидер.

По мнению политика, события в соседней стране подрывают её государственность. Алиев надеется, что они не повлияют на реализацию трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

"В случае невыполнения условий соглашения по Карабаху Армения попадёт в ещё более сложную ситуацию", — предупредил глава Азербайджана.

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Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в республике

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

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Минобороны РФ заявило, что "Искандеры-М" не применялись в Нагорном Карабахе

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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