Алиев заявил, что Пашинян привёл Армению к разрухе и бездне
События в стране он назвал её внутренним делом.
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Фото © Михаил Метцель / ТАСС
Премьер Армении Никол Пашинян привёл государство в бездну и разруху. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"То, что происходит сегодня в Армении, является её внутренним делом", — подчеркнул азербайджанский лидер.
По мнению политика, события в соседней стране подрывают её государственность. Алиев надеется, что они не повлияют на реализацию трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху.
"В случае невыполнения условий соглашения по Карабаху Армения попадёт в ещё более сложную ситуацию", — предупредил глава Азербайджана.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
Выбор редакции
Алиев поздравил Путина с открытием центра мониторинга перемирия в Карабахе
Почти килограмм бриллиантов изъяли у пассажира в аэропорту Баку — видео
В Посольстве РФ призвали США не запугивать другие страны "российской угрозой"
Овечкин вошёл в топ-100 ассистентов в истории НХЛ
Свыше 260 тысяч москвичей проголосовали по выбору памятника для Лубянской площади в первые сутки опроса
Комментариев: 0