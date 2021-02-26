В ход пошли флаги и таблички: в конгрессе США разгорелись жаркие споры из-за закона о трансгендерах — видео
Теперь стены здания законодательного органа будут немного ярче.
В Конгрессе США республиканцы и демократы устроили гендерную войну. Видер © Twitter / Congresswoman Marie Newman / Rep. Marjorie Taylor Greene
Предложенный к принятию закон о защите трансгендеров в США вызвал жаркие споры между республиканцами и демократами в конгрессе. Свои взгляды они выразили необычным способом.
Так, представительница Демократической партии Мари Ньюман возле своего кабинета повесила разноцветный флаг с символикой ЛГБТ. В "Твиттере" она обратилась к республиканке Тейлор Грин, отказывающейся признавать данный закон.
"Мы поднимем наш флаг трансгендеров, чтобы она могла смотреть на него каждый раз, когда открывает дверь", — написала Ньюман.
Ответ Грин не заставил себя ждать. Рядом с флагом она повесила плакат с надписью: "Есть только два гендера — мужской и женский".
"Ньюман хочет принять так называемый закон о равенстве, чтобы уничтожить права и религиозные свободы женщин", — прокомментировала ситуацию она.
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