В ход пошли флаги и таблички: в конгрессе США разгорелись жаркие споры из-за закона о трансгендерах — видео

В Конгрессе США республиканцы и демократы устроили гендерную войну. Видер © Twitter / Congresswoman Marie Newman / Rep. Marjorie Taylor Greene

Предложенный к принятию закон о защите трансгендеров в США вызвал жаркие споры между республиканцами и демократами в конгрессе. Свои взгляды они выразили необычным способом.

Так, представительница Демократической партии Мари Ньюман возле своего кабинета повесила разноцветный флаг с символикой ЛГБТ. В "Твиттере" она обратилась к республиканке Тейлор Грин, отказывающейся признавать данный закон.

"Мы поднимем наш флаг трансгендеров, чтобы она могла смотреть на него каждый раз, когда открывает дверь", — написала Ньюман.

Ответ Грин не заставил себя ждать. Рядом с флагом она повесила плакат с надписью: "Есть только два гендера — мужской и женский".

"Ньюман хочет принять так называемый закон о равенстве, чтобы уничтожить права и религиозные свободы женщин", — прокомментировала ситуацию она.

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