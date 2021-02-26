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Земфира впервые за восемь лет выпустила новый альбом

Его уже можно прослушать на различных платформах.

26 февраля 2021, 00:54
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Известная российская певица Земфира выпустила первый за восемь лет альбом, который был назван "Бордерлайн". Об этом говорится на странице фан-сообщества артистки в "Инстаграме".

"Очень сложно любить взаймы". Земфира выпустила песню впервые за полтора года

"Очень сложно любить взаймы". Земфира выпустила песню впервые за полтора года

Стоит отметить, что альбом состоит из 12 композиций, его можно прослушать на платформах Apple Music, Spotify, "Яндекс.Музыка", YouTube Music, в социальной сети "ВКонтакте", а также в мобильном приложении BOOM. На обложке альбома его название, написанное белыми буквами на чёрном фоне и перечёркнутое несколько раз.

Добавим, что "Бордерлайн" — это уже седьмой полноформатный студийный альбом Земфиры. Предыдущая работа — "Жить в твоей голове" — вышла в 2013 году.

"Ты бесишь меня, Остин": Земфира выпустила клип по мотивам популярной мобильной игры

"Ты бесишь меня, Остин": Земфира выпустила клип по мотивам популярной мобильной игры

Напомним, что в начале февраля Земфира выпустила первый за пять лет музыкальный клип. Главная героиня ролика на композицию "Злой человек" — её подруга Рената Литвинова. Предыдущее музыкальное видео было снято в 2016 году на песню "Возвращайся домой".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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