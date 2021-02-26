Земфира впервые за восемь лет выпустила новый альбом

Известная российская певица Земфира выпустила первый за восемь лет альбом, который был назван "Бордерлайн". Об этом говорится на странице фан-сообщества артистки в "Инстаграме".

Стоит отметить, что альбом состоит из 12 композиций, его можно прослушать на платформах Apple Music, Spotify, "Яндекс.Музыка", YouTube Music, в социальной сети "ВКонтакте", а также в мобильном приложении BOOM. На обложке альбома его название, написанное белыми буквами на чёрном фоне и перечёркнутое несколько раз.

Добавим, что "Бордерлайн" — это уже седьмой полноформатный студийный альбом Земфиры. Предыдущая работа — "Жить в твоей голове" — вышла в 2013 году.

Напомним, что в начале февраля Земфира выпустила первый за пять лет музыкальный клип. Главная героиня ролика на композицию "Злой человек" — её подруга Рената Литвинова. Предыдущее музыкальное видео было снято в 2016 году на песню "Возвращайся домой".

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