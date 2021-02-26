Свыше 260 тысяч москвичей проголосовали по выбору памятника для Лубянской площади в первые сутки опроса
Большинство поддерживает установку скульптуры Александра Невского.
Фото © Артём Геодакян / ТАСС
Более 260 тысяч жителей Москвы приняли участие в голосовании по выбору памятника для Лубянской площади. Об этом свидетельствуют данные спустя сутки после начала голосования на портале "Активный гражданин".
Отметим, что в шорт-лист вошли памятник русскому национальному герою Александру Невскому и памятник революционеру Феликсу Дзержинскому. Пока большинство (52%) горожан поддержало установку монумента с изображением Невского. 48% респондентов считают, что на площади следует установить памятник Дзержинскому.
Напомним, голосование стартовало накануне и продлится до 5 марта на нескольких площадках.
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