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Американские истребители атаковали район сирийско-иракской границы

Сведений о погибших в войсках САР или материальном уроне пока нет.

26 февраля 2021, 08:00
<p>Фото © ТАСС / Ssgt. Trevor T. Mcbride / U.S Air / Planet Pix via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Ssgt. Trevor T. Mcbride / U.S Air / Planet Pix via ZUMA Wire

Самолёты ВВС США нанесли ракетные удары по нескольким районам на сирийско-иракской границе. Об этом сообщил телеканал Syria, расценивший действия американской авиации как агрессию.

"США совершили рано утром в пятницу агрессивную акцию против Сирии, атаковав наземные объекты в провинции Дайр-эз-Заур", — сказано в сообщении. Сведений о потерях среди сирийских войск и материальном уроне не приводится.

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Как передавало агентство Bloomberg, Соединённые Штаты задействовали истребитель F-15 для нанесения ударов по Сирии. Воздушной атаке подверглись здания около перевалочного пункта через границу, который используется для переброски членов шиитских вооружённых формирований из Ирака в Сирию. При этом в Пентагоне заявили, что по указанию президента Джо Байдена США нанесли "авиаудары по используемой проиранскими вооружёнными группами инфраструктуре на востоке Сирии".

А ранее сообщалось, что при авиаударе США по объектам проиранских групп в Сирии погибло несколько человек.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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