Американские истребители атаковали район сирийско-иракской границы
Сведений о погибших в войсках САР или материальном уроне пока нет.
Фото © ТАСС / Ssgt. Trevor T. Mcbride / U.S Air / Planet Pix via ZUMA Wire
Самолёты ВВС США нанесли ракетные удары по нескольким районам на сирийско-иракской границе. Об этом сообщил телеканал Syria, расценивший действия американской авиации как агрессию.
"США совершили рано утром в пятницу агрессивную акцию против Сирии, атаковав наземные объекты в провинции Дайр-эз-Заур", — сказано в сообщении. Сведений о потерях среди сирийских войск и материальном уроне не приводится.
Как передавало агентство Bloomberg, Соединённые Штаты задействовали истребитель F-15 для нанесения ударов по Сирии. Воздушной атаке подверглись здания около перевалочного пункта через границу, который используется для переброски членов шиитских вооружённых формирований из Ирака в Сирию. При этом в Пентагоне заявили, что по указанию президента Джо Байдена США нанесли "авиаудары по используемой проиранскими вооружёнными группами инфраструктуре на востоке Сирии".
А ранее сообщалось, что при авиаударе США по объектам проиранских групп в Сирии погибло несколько человек.
Выбор редакции
СМИ: США задействовали истребитель F-15 для удара по Сирии
В США рекомендовали снизить число жертв среди гражданских при авиаударах в Сирии и Ираке
ФБР обещает $250 тысяч за данные о россиянине
Овечкин вошёл в топ-100 ассистентов в истории НХЛ
Свыше 260 тысяч москвичей проголосовали по выбору памятника для Лубянской площади в первые сутки опроса
Комментариев: 0