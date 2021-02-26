Финансист рассказал, как "накопить" пенсию в сто тысяч рублей

Инвестор, экономист и консультант-методист по финансовой грамотности проекта Минфина РФ Сергей Кикевич рассказал, что нужно делать, чтобы суметь накопить на пенсию в сто тысяч рублей. Советами он поделился в беседе с телеканалом "360".

Эксперт отметил, что на депозиты рассчитывать не стоит, напомнив о кризисах, когда сбережения обесценились. Самым эффективным вариантом, по словам финансиста, являются инвестиции. И в первую очередь при таком решении необходимо определиться со сроком.

"У молодёжи в запасе — 20–30 лет, время работает на них. Сегодня вложили тысячу рублей, через 20 лет получили серьёзную сумму. Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках", — объяснил Кикевич.

Он отметил, что для пенсии в сто тысяч рублей нужно будет накопить около 15 миллионов рублей. При этом сумма, с которой начнутся инвестиции, неважна, однако необходимо постоянно пополнять портфель, пусть и не намного. Эксперт не советует играть на биржах и предлагает предпочесть им пассивные инвестиции.

Для выбора компании Кикевич рекомендовал обратиться к профессионалам, для начала стоит создать портфель, состоящий из акций, облигаций и золота. Он даст возможность за 5–15 лет накопить состояние. Также можно вкладываться в разные валюты, а россиянам, которые озабочены приумножением капитала, стоит обратить внимание на облигации.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит вкладываться в биткоины. Любителям рисковать посоветовали отправиться в разрешённые игровые зоны и три раза "поставить на красное".

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