"Не класть все яйца в одну корзину": Набиуллина дала советы начинающим инвесторам

В инвестициях никогда не стоит рассчитывать на акции одной конкретной компании, а также ни в коем случае нельзя инвестировать в ценные бумаги свои последние сбережения. Такой совет начинающим инвесторам дала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"Нельзя последние деньги нести на рынок. У вас всегда должны быть сбережения. Не класть все яйца в одну корзину, безусловно. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заёмные деньги", — подчеркнула она в эфире телеканала "Россия-1".

По её словам, если предложение выглядит выгодным, а инвесторам предлагают большую доходность, то сперва необходимо просчитать все возможные риски.

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