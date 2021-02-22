"Не класть все яйца в одну корзину": Набиуллина дала советы начинающим инвесторам
Глава ЦБ напомнила о важности просчитывания рисков.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
В инвестициях никогда не стоит рассчитывать на акции одной конкретной компании, а также ни в коем случае нельзя инвестировать в ценные бумаги свои последние сбережения. Такой совет начинающим инвесторам дала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
"Нельзя последние деньги нести на рынок. У вас всегда должны быть сбережения. Не класть все яйца в одну корзину, безусловно. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заёмные деньги", — подчеркнула она в эфире телеканала "Россия-1".
По её словам, если предложение выглядит выгодным, а инвесторам предлагают большую доходность, то сперва необходимо просчитать все возможные риски.
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