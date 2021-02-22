Из Германии в Россию вернулась Юлия Навальная
Утверждалось, что она находилась в европейской стране с частным визитом.
Юлия Навальная. Фото © youtube.com / вДудь
Жена Алексея Навального Юлия вернулась из Германии в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости".
Навальная покинула Россию 10 февраля. Она отправилась в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы. Отмечалось, что её визит носит частный характер, подробности не раскрывались.
В Кремле отмечали, что не намерены комментировать поездки россиян за рубеж.
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