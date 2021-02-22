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Из Германии в Россию вернулась Юлия Навальная

Утверждалось, что она находилась в европейской стране с частным визитом.

22 февраля 2021, 18:58
<p>Юлия Навальная. Фото © youtube.com / вДудь</p>

Юлия Навальная. Фото © youtube.com / вДудь

Жена Алексея Навального Юлия вернулась из Германии в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости".

Навальная покинула Россию 10 февраля. Она отправилась в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы. Отмечалось, что её визит носит частный характер, подробности не раскрывались.

Немецкий маршрут: зачем Юлия Навальная вернулась в Германию

Немецкий маршрут: зачем Юлия Навальная вернулась в Германию

В Кремле отмечали, что не намерены комментировать поездки россиян за рубеж.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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