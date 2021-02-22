Из Германии в Россию вернулась Юлия Навальная

Жена Алексея Навального Юлия вернулась из Германии в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости".

Навальная покинула Россию 10 февраля. Она отправилась в аэропорт Франкфурта-на-Майне рейсом из Москвы. Отмечалось, что её визит носит частный характер, подробности не раскрывались.

В Кремле отмечали, что не намерены комментировать поездки россиян за рубеж.

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