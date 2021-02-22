Учёные разгадали одну из загадок спутников Марса — Фобоса и Деймоса

Марсианские спутники Фобос и Деймос имеют неправильную форму, необычное расположение и специфическую структуру. Всё это натолкнуло учёных из Швейцарии на мысль о едином происхождении небесных тел. Их научные выводы представлены в журнале Nature Astronomy.

"Традиционно считается, что Фобос и Деймос — это астероиды, которые захватило притяжение планеты. Но этой теории противоречит то, что оба спутника находятся на идеально круглой экваториальной орбите и их вращение при этом не синхронизировано. Эти аномалии можно объяснить за счёт того, что Фобос и Деймос были частью одного и того же объекта, который в прошлом находился на орбите Марса", — цитирует ТАСС учёных.

Группа швейцарских планетологов под руководством Доменико Джиардини, профессора Высшей политехнической школы в Цюрихе (Швейцария), воссоздали модель взаимодействия Марса со своими спутниками. Оказывается, раньше положение орбит Фобоса и Деймоса совпадало. Но со временем под действием гравитации спутники разошлись в разные стороны: Деймос удалился от Марса, а Фобос сблизился с Красной планетой.

Особенности перемещения марсианских спутников и вытянутый характер орбит указывают на единое происхождение этих небесных тел. Разный угол наклона Деймоса и Фобоса говорит о столкновении их более крупного предшественника с другим объектом.

По расчётам астрономов, в ближайшее время Красная планета может потерять оба спутника. Вследствие крайне малой массы Фобос разрушится под действием притяжения Марса через 20–40 миллионов лет, а Деймос постепенно удалится от материнской планеты.

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