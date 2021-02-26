СМИ узнали, кто представит Россию на Евровидении-2021
Официально имя конкурсанта могут объявить 8 марта.
Фото © Twitter / Eurovision
Главным претендентом на представление России на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 является группа Little Big. Однако пока это только предварительная информация, 8 марта, вероятно, станет окончательно известно, так ли это на самом деле, сообщает "360" со ссылкой на свой источник.
По данным телеканала, конкурсант уже выбран, поскольку в этом году не было никакого открытого отбора участников. Предполагается, что это будет Little Big. Напомним, в прошлом году российская группа должна была представлять страну на Евровидении с песней Uno, но конкурс отменили из-за пандемии.
Пока не известно, с каким хитом Little Big поедет покорять Роттердам. Не исключено, что ребята представят сразу несколько композиций на выбор зрителей. Сообщается, что песню для Евровидения определят 8 марта в прямом эфире, который проведёт Яна Чурикова.
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Ранее рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил, что готов представить Россию на Евровидении. Артист уверен, что сможет победить в конкурсе.
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