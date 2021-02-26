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СМИ узнали, кто представит Россию на Евровидении-2021

Официально имя конкурсанта могут объявить 8 марта.

26 февраля 2021, 07:46
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Eurovision/photo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Eurovision</a></p>

Фото © Twitter / Eurovision

Главным претендентом на представление России на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 является группа Little Big. Однако пока это только предварительная информация, 8 марта, вероятно, станет окончательно известно, так ли это на самом деле, сообщает "360" со ссылкой на свой источник.

Клип группы Little Big стал рекордсменом по просмотрам за всю историю Евровидения

Клип группы Little Big стал рекордсменом по просмотрам за всю историю Евровидения

По данным телеканала, конкурсант уже выбран, поскольку в этом году не было никакого открытого отбора участников. Предполагается, что это будет Little Big. Напомним, в прошлом году российская группа должна была представлять страну на Евровидении с песней Uno, но конкурс отменили из-за пандемии.

Пока не известно, с каким хитом Little Big поедет покорять Роттердам. Не исключено, что ребята представят сразу несколько композиций на выбор зрителей. Сообщается, что песню для Евровидения определят 8 марта в прямом эфире, который проведёт Яна Чурикова.

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Ранее рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил, что готов представить Россию на Евровидении. Артист уверен, что сможет победить в конкурсе.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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