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ФБР обещает $250 тысяч за данные о россиянине

Его разыскивают по делу о "вмешательстве" в выборы.

26 февраля 2021, 08:01
<p>Фото © Ralf-Finn Hestoft / CORBIS / Corbis via Getty Images</p>

Фото © Ralf-Finn Hestoft / CORBIS / Corbis via Getty Images

ФБР США пообещало вознаграждение в 250 тысяч долларов за информацию о россиянине Константине Килимнике. Он находится в розыске по делу о "вмешательстве" в американские выборы.

"ФБР предлагает вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет разыскать Килимника... Килимник работал связным с украинскими и российскими политиками и бизнесменами. Кроме того, он также разыскивается за участие в заговоре с целью воспрепятствования правосудию", говорится в сообщении спецслужбы в "Твиттере".

Фото Twitter/FBI Washington Field

Фото Twitter/FBI Washington Field

Россиянина обвиняют в подкупе с целью вмешаться в официальное разбирательство, связанное с предполагаемым внешним участием в выборах в США.

Напомним, Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, однако РФ неоднократно это поровергала. Расследованием дела в США занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В апреле 2019 года был опубликован его доклад, в котором говорилась, что сговор Дональда Трампа (победившего на тех выборах) и России не был установлен. Сам экс-президент США также неоднократно отвергал все обвинения.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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