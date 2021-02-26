Момент взрыва у метро в Нижнем Новгороде попал на видео
Под завалами находятся две женщины.
Момент взрыва у метро в Нижнем Новгороде попал на видео. Видео © Telegram / Ni Mash
Момент взрыва в одноэтажной пристройке к жилой 12-этажке Нижнего Новгорода попал на камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовал телеграм-канал Ni Mash.
На кадрах видно мощную вспышку огня, после которой дым распространяется на несколько метров от эпицентра взрыва. Люди, ставшие свидетелями произошедшего, останавливаются посреди улицы.
Напомним, что взрыв прогремел в пристройке, где располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Причины выясняются. Сообщается, что под завалами находятся две женщины. Стало известно, что дом, где произошёл взрыв, не был газифицирован.
Лента новостей
Выбор редакции
МЧС сняло с коптера последствия взрыва у метро в Нижнем Новгороде
"Грохот страшный": Очевидцы рассказали о взрыве у метро в Нижнем Новгороде — видео
"Всё плывёт перед глазами": Оспаривающей увольнение "красе Росгвардии" стало плохо в суде — видео
Кравчук рассказал, почему Зеленский разочаровался в России
Amnesty International объяснила, почему отказалась считать Навального "узником совести"
Комментариев: 0