Момент взрыва у метро в Нижнем Новгороде попал на видео. Видео © Telegram / Ni Mash

Момент взрыва в одноэтажной пристройке к жилой 12-этажке Нижнего Новгорода попал на камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовал телеграм-канал Ni Mash .

На кадрах видно мощную вспышку огня, после которой дым распространяется на несколько метров от эпицентра взрыва. Люди, ставшие свидетелями произошедшего, останавливаются посреди улицы.