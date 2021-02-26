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Категорий: 18

Момент взрыва у метро в Нижнем Новгороде попал на видео

Под завалами находятся две женщины.

26 февраля 2021, 08:59

Момент взрыва у метро в Нижнем Новгороде попал на видео. Видео © Telegram / Ni Mash

Момент взрыва в одноэтажной пристройке к жилой 12-этажке Нижнего Новгорода попал на камеры видеонаблюдения. Ролик опубликовал телеграм-канал Ni Mash.

На кадрах видно мощную вспышку огня, после которой дым распространяется на несколько метров от эпицентра взрыва. Люди, ставшие свидетелями произошедшего, останавливаются посреди улицы.

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Напомним, что взрыв прогремел в пристройке, где располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Причины выясняются. Сообщается, что под завалами находятся две женщины. Стало известно, что дом, где произошёл взрыв, не был газифицирован.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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