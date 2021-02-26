Захарова объяснила, почему российские дипломаты возвращались из КНДР на дрезине

Мария Захарова объяснила, почему российским дипломатам пришлось более суток возвращаться из Северной Кореи, в том числе и на дрезине. В беседе с изданием "Подъём" официальный представитель МИД России напомнила, что уже около года пассажирское сообщение с Пхеньяном прекращено.

Захарова отметила, что дипломатов вывезли при первой возможности, а вопрос об обеспечении транспортом следует адресовать северокорейской стороне. Сообщается, что россияне могли поехать через Китай, однако в таком случае им пришлось бы пережидать трёхнедельный карантин. По словам официального представителя МИД РФ, сотрудники посольства "проявили мужество в чрезвычайной ситуации".

Напомним, восьмерым гражданам России, среди которых была трёхлетняя девочка, пришлось пересекать границу на дрезине, которую они сами толкали больше километра. Дипломаты уже прилетели в Москву.

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