Лукашенко: Ни один мой ребёнок не будет президентом Белоруссии после меня
Он добавил, что в его семье это даже никогда не обсуждалось.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его дети не будут возглавлять страну после него. Он даже уволил сына с должности помощника главы государства по национальной безопасности.
"Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребёнок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберёте, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями", — цитирует Лукашенко БелТА.
К слову, старший сын Лукашенко Виктор сегодня был избран на пост президента Национального олимпийского комитета.
А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти. По его словам, в республике должен установиться "мир и порядок", а у сторонников нынешнего режима "ни один волос упасть не должен".
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