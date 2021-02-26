Лукашенко: Ни один мой ребёнок не будет президентом Белоруссии после меня

"Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребёнок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберёте, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями", — цитирует Лукашенко БелТА.