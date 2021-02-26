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Лукашенко: Ни один мой ребёнок не будет президентом Белоруссии после меня

Он добавил, что в его семье это даже никогда не обсуждалось.

26 февраля 2021, 09:41
<p>Фото © STR/NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © STR/NurPhoto via Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его дети не будут возглавлять страну после него. Он даже уволил сына с должности помощника главы государства по национальной безопасности.

"Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребёнок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберёте, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями",цитирует Лукашенко БелТА.

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К слову, старший сын Лукашенко Виктор сегодня был избран на пост президента Национального олимпийского комитета.

А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти. По его словам, в республике должен установиться "мир и порядок", а у сторонников нынешнего режима "ни один волос упасть не должен".

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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