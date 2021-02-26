Кравчук рассказал, почему Зеленский разочаровался в России
Политик увидел, что "договориться" с Москвой ему не удастся.
Фото © Zuma / ТАСС
Глава делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Владимир Зеленский в момент вступления в должность президента Украины рассчитывал быстро прекратить войну в Донбассе. Вскоре политик понял, что с Россией ему не удастся договориться, и разочаровался, заявил первый президент Украины, передаёт НВ.
"Когда пришёл Зеленский, он также думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с ними договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения", — указал Кравчук.
Напомним, в середине февраля Леонид Кравчук обвинил Москву в стремлении "интегрировать" Донбасс в состав России. Он указал, что о прекращении огня в регионе речи не идёт.
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