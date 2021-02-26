Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Кравчук рассказал, почему Зеленский разочаровался в России

Политик увидел, что "договориться" с Москвой ему не удастся.

26 февраля 2021, 09:47
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Глава делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Владимир Зеленский в момент вступления в должность президента Украины рассчитывал быстро прекратить войну в Донбассе. Вскоре политик понял, что с Россией ему не удастся договориться, и разочаровался, заявил первый президент Украины, передаёт НВ.

"Когда пришёл Зеленский, он также думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с ними договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения", — указал Кравчук.

"Выстрелом на выстрел": Кравчук призвал ВСУ действовать как можно жёстче

"Выстрелом на выстрел": Кравчук призвал ВСУ действовать как можно жёстче

Напомним, в середине февраля Леонид Кравчук обвинил Москву в стремлении "интегрировать" Донбасс в состав России. Он указал, что о прекращении огня в регионе речи не идёт.

В ДНР назвали неприемлемым призыв Кравчука к ответному огню в Донбассе

В ДНР назвали неприемлемым призыв Кравчука к ответному огню в Донбассе

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1