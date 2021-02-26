В Кремле оценили темпы вакцинации против коронавируса в России
Прививки от ковида сделали уже около 4 млн граждан.
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В Кремле ожидают, что темпы вакцинации против коронавируса в России будут увеличиваться, сейчас процесс идёт гармонично. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сообщения о числе привившихся граждан.
"Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита. Собственно, нет какой-то информации о том, что спрос на прививки превышает предложения. Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться, и как раз по мере того, как темпы вакцинации будут повышаться, будут также увеличиваться производственные мощности, то есть пока процесс гармонично идёт", — отметил он.
Напомним, ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России и академик РАН Николай Брико заявил что в России прививки от коронавируса сделало порядка четырёх миллионов человек. Массовая вакцинация стартовала в стране чуть больше месяца назад — 18 января.
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