В Кремле оценили темпы вакцинации против коронавируса в России

В Кремле ожидают, что темпы вакцинации против коронавируса в России будут увеличиваться, сейчас процесс идёт гармонично. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сообщения о числе привившихся граждан.

"Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита. Собственно, нет какой-то информации о том, что спрос на прививки превышает предложения. Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться, и как раз по мере того, как темпы вакцинации будут повышаться, будут также увеличиваться производственные мощности, то есть пока процесс гармонично идёт", — отметил он.