В Кремле будут отслеживать процесс введения паспортов о вакцинации в ЕС
Об инициативе ранее заявила Ангела Меркель.
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В Кремле будут отслеживать процесс введения электронных сертификатов о вакцинации в Евросоюзе. Если проект реализуют, это станет предметом глубокого анализа и будущих контактов с европейцами по данному вопросу. Такое заявление в беседе с журналистами в пятницу сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока об этом говорить преждевременно. Но подобные договорённости и подобное общее понимание в Евросоюзе, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать", — сообщил представитель Кремля.
Ранее Ангела Меркель заявила о введении в ЕС электронных сертификатов вакцинации от коронавируса. В будущем подтверждение сделанной прививки может стать основанием для разрешения въезда в Евросоюз из других стран.
Напомним, что в России прививки от коронавируса сделали уже около четырёх миллионов человек.
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