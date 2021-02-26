В Кремле будут отслеживать процесс введения паспортов о вакцинации в ЕС

В Кремле будут отслеживать процесс введения электронных сертификатов о вакцинации в Евросоюзе. Если проект реализуют, это станет предметом глубокого анализа и будущих контактов с европейцами по данному вопросу. Такое заявление в беседе с журналистами в пятницу сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока об этом говорить преждевременно. Но подобные договорённости и подобное общее понимание в Евросоюзе, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать", — сообщил представитель Кремля.

Ранее Ангела Меркель заявила о введении в ЕС электронных сертификатов вакцинации от коронавируса. В будущем подтверждение сделанной прививки может стать основанием для разрешения въезда в Евросоюз из других стран.

Напомним, что в России прививки от коронавируса сделали уже около четырёх миллионов человек.

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