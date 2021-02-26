Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Алиев считает возможным подписание мирного договора с Арменией

Всё будет зависеть от "правильной оценки современной реальности армянским руководством", отметил азербайджанский лидер.

26 февраля 2021, 09:54

Ильхам Алиев. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Азербайджан не исключает дальнейшего укрепления контактов с Арменией и возможности подписания мирного договора между странами. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью иностранным СМИ.

"Если с армянской стороны будет такой же подход, то мы будем выстраивать отношения в плане дальнейшего укрепления контактов. И, конечно же, если всё пойдёт именно так, как мы думаем, мы не исключаем на каком-то этапе и подписание мирного договора", — сказал азербайджанский лидер.

Он отметил, что всё будет зависеть от "правильной оценки современной реальности армянским руководством", а также от верных выводов и "исключения попыток реваншизма". Алиев заявил, что не советует руководству Армении "хитрить, темнить и пытаться обмануть".

Алиев заявил, что Пашинян привёл Армению к разрухе и бездне

Алиев заявил, что Пашинян привёл Армению к разрухе и бездне

Ранее Алиев сообщил о передаче Еревану всех военнопленных после конфликта в Карабахе.

Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Очередной ляп": Алиев опроверг заявление Пашиняна об "Искандерах" в Нагорном Карабахе

сегодня в 10:47

Алиев сообщил о передаче Еревану всех военнопленных после конфликта в Карабахе

сегодня в 09:19

На Украине у привившихся от ковида появились первые побочные эффекты

сегодня в 10:19

"Натаху спасли, у неё лёгкие ожоги": Бизнесмен рассказал о состоянии пострадавшей при взрыве в Нижнем Новгороде

сегодня в 11:17

Гигантский огненный столб: на месторождении в ЯНАО произошёл пожар, добыча газа остановлена — видео

сегодня в 11:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1