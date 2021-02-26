Алиев считает возможным подписание мирного договора с Арменией

Азербайджан не исключает дальнейшего укрепления контактов с Арменией и возможности подписания мирного договора между странами. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью иностранным СМИ.

"Если с армянской стороны будет такой же подход, то мы будем выстраивать отношения в плане дальнейшего укрепления контактов. И, конечно же, если всё пойдёт именно так, как мы думаем, мы не исключаем на каком-то этапе и подписание мирного договора", — сказал азербайджанский лидер.

Он отметил, что всё будет зависеть от "правильной оценки современной реальности армянским руководством", а также от верных выводов и "исключения попыток реваншизма". Алиев заявил, что не советует руководству Армении "хитрить, темнить и пытаться обмануть".

Ранее Алиев сообщил о передаче Еревану всех военнопленных после конфликта в Карабахе.

Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

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