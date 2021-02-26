"Грубые, жёсткие методы": В Кремле прокомментировали обыски в офисе партии Медведчука в Киеве

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обыски, прошедшие в офисе украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), главой политсовета которой является Виктор Медведчук, отметив, что власти РФ видят жёсткие и незаконные методы против ведущих политиков Незалежной.

"Есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты на Украине. Мы видим достаточно жёсткие методы, незаконные, которые принимаются в отношении ведущих политиков, имеющих очень высокий рейтинг, но далеко не во всём разделяющих точку зрения действующей власти", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенности. Представитель Кремля не стал рассуждать на тему, с чем могут быть связаны подобные действия украинских властей.

Напомним, накануне силовики провели задержания и обыски в киевском офисе партии ОПЗЖ. Общее число задержанных — девять человек.

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