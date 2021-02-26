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Кремль находится в постоянном контакте с Дамаском после ударов США по Сирии

Пока не известно, уведомлял ли Вашингтон Россию о планируемом ударе.

26 февраля 2021, 10:08
<p>Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий</p>

Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий

В Кремле внимательно следят за ситуацией с нанесением США удара по Сирии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что не располагает информацией, уведомлял ли Вашингтон Россию о планируемом ударе.

СМИ: США задействовали истребитель F-15 для удара по Сирии

СМИ: США задействовали истребитель F-15 для удара по Сирии

"Могу только сказать, что мы очень внимательно мониторим ситуацию на месте, находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами", проинформировал журналистов представитель Кремля.

Напомним, что минувшей ночью США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам, которые могут быть связаны с ополчением Ирана. Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Исламской Республики Иран, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, Военно-воздушные силы США задействовали истребитель F-15. Погибло несколько человек.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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