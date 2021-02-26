Кремль находится в постоянном контакте с Дамаском после ударов США по Сирии

В Кремле внимательно следят за ситуацией с нанесением США удара по Сирии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что не располагает информацией, уведомлял ли Вашингтон Россию о планируемом ударе.