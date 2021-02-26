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В Кремле заявили о реализации всех договорённостей по Карабаху

Несмотря на события в Армении, важно идти по пути имплементации достигнутых соглашений, отметили там.

26 февраля 2021, 09:59

Фото © Pixabay

Все договорённости, принятые по итогам конфликта в Нагорном Карабахе, реализуются, события в Армении пока не влияют на них. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что, несмотря на происходящее в Армении, необходимо идти по пути имплементации договорённостей по Карабаху.

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Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в республике

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота.

Обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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