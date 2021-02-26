Песков — о возвращении российских дипломатов из КНДР на дрезине: Дипслужба очень терниста
Сотрудники посольства уже прибыли в Москву.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков направил в МИД вопросы о способе возвращения из КНДР на родину российских дипломатов. Однако он напомнил, что дипслужба очень сложна, хотя на первый взгляд выглядит "элегантной".
"Лучше МИД оценивать. Но дипломатическая служба очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой симпатичной и элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряжённая служба. Бывают, наверное, и такие моменты", — отметил он.
Напомним, российским дипломатам и членам их семей пришлось более суток возвращаться из Северной Кореи, в том числе и на дрезине, которую они сами толкали больше километра. Дипломаты уже прилетели в Москву.
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