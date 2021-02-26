Песков раскрыл подробности разговора Путина с Пашиняном

Опубликованное Кремлём сообщение о телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна носило полный характер. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, что в заявлении Еревана говорилось, что "президент Путин выразил поддержку законным властям Армении".

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Путин в ходе диалога высказался за урегулирование ситуации в Армении в рамках закона.

"Это очень важная фраза. Нами была дана достаточно полная формулировка, которая весьма информативна", — указал Песков.

Как уже сообщал Лайф, в разговоре с Пашиняном Путин призвал конфликтующие стороны к сдержанности. Российский лидер высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона.

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