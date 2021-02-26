Песков раскрыл подробности разговора Путина с Пашиняном
Глава РФ накануне призвал конфликтующие в Армении стороны к сдержанности.
Фото © Алексей Дружинин / ТАСС
Опубликованное Кремлём сообщение о телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна носило полный характер. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, что в заявлении Еревана говорилось, что "президент Путин выразил поддержку законным властям Армении".
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Путин в ходе диалога высказался за урегулирование ситуации в Армении в рамках закона.
"Это очень важная фраза. Нами была дана достаточно полная формулировка, которая весьма информативна", — указал Песков.
Как уже сообщал Лайф, в разговоре с Пашиняном Путин призвал конфликтующие стороны к сдержанности. Российский лидер высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
Выбор редакции
Кадыров сообщил, что Путин лично контролировал ход спецоперации против банды Бютукаева в Чечне
"Очередной ляп": Алиев опроверг заявление Пашиняна об "Искандерах" в Нагорном Карабахе
"Грубые, жёсткие методы": В Кремле прокомментировали обыски в офисе партии Медведчука в Киеве
"Натаху спасли, у неё лёгкие ожоги": Бизнесмен рассказал о состоянии пострадавшей при взрыве в Нижнем Новгороде
Гигантский огненный столб: на месторождении в ЯНАО произошёл пожар, добыча газа остановлена — видео
Комментариев: 0