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Песков раскрыл подробности разговора Путина с Пашиняном

Глава РФ накануне призвал конфликтующие в Армении стороны к сдержанности.

26 февраля 2021, 10:11
<p>Фото © Алексей Дружинин / ТАСС</p>

Фото © Алексей Дружинин / ТАСС

Опубликованное Кремлём сообщение о телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна носило полный характер. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, что в заявлении Еревана говорилось, что "президент Путин выразил поддержку законным властям Армении".

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Путин в ходе диалога высказался за урегулирование ситуации в Армении в рамках закона.

"Это очень важная фраза. Нами была дана достаточно полная формулировка, которая весьма информативна", — указал Песков.

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Как уже сообщал Лайф, в разговоре с Пашиняном Путин призвал конфликтующие стороны к сдержанности. Российский лидер высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона.

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

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Сторонники оппозиции разбили палаточный лагерь в центре Еревана

Авторы
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Сидорова Эмила
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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