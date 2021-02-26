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На Украине у привившихся от ковида появились первые побочные эффекты

За сутки было зафиксировано семь "неблагоприятных событий".

26 февраля 2021, 10:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что после старта вакцинации против коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca у некоторых пациентов были зафиксированы побочные эффекты.

Индия отправила Украине первую партию вакцины AstraZeneca от ковида — видео

Индия отправила Украине первую партию вакцины AstraZeneca от ковида — видео

"По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьёзные", — пояснил замглавы Минздрава Украины, отметив, что один случай зафиксировали в Черниговской области, а остальные — в Черкасской. О каких именно побочных эффектах идёт речь, он не уточнил.

Напомним, 23 февраля на Украину поступила первая партия вакцины от коронавируса. Это препарат CoviShield, созданный в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Самым первым прививку в стране сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в красной зоне больницы в Черкасской области.

Антиковидная британская вакцина AstraZeneca зарегистрирована на Украине

Антиковидная британская вакцина AstraZeneca зарегистрирована на Украине

Ранее на Украине официально запретили регистрацию российской вакцины от коронавируса. Президент Владимир Зеленский объяснил это тем, что она якобы не имеет подтверждения результативности.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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