На Украине у привившихся от ковида появились первые побочные эффекты

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что после старта вакцинации против коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca у некоторых пациентов были зафиксированы побочные эффекты.

"По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьёзные", — пояснил замглавы Минздрава Украины, отметив, что один случай зафиксировали в Черниговской области, а остальные — в Черкасской. О каких именно побочных эффектах идёт речь, он не уточнил.

Напомним, 23 февраля на Украину поступила первая партия вакцины от коронавируса. Это препарат CoviShield, созданный в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Самым первым прививку в стране сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в красной зоне больницы в Черкасской области.

Ранее на Украине официально запретили регистрацию российской вакцины от коронавируса. Президент Владимир Зеленский объяснил это тем, что она якобы не имеет подтверждения результативности.

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