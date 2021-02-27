Закидавшие пламя Вечного огня на Марсовом поле снегом девушки попали на видео
Личности обеих устанавливаются.
Затушившие снегом Вечный огонь на Марсовом поле девушки попали на видео. Видео © 78.ru
Полиция Санкт-Петербурга продолжает поиск злоумышленниц, которые в ночь на 26 февраля погасили Вечный огонь мемориала на Марсовом поле, закидав пламя снегом. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
В распоряжении портала оказалась запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что девушки лет 17–20 засыпали мемориал снегом, после чего сбежали в неизвестном направлении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, нарушительниц разыскивают.
Ранее Лайф писал, что под Саратовом четверо несовершеннолетних плевали в Вечный огонь и пытались затушить его ногами. Прокуратура области проведёт проверку по данному факту. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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