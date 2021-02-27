Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с министром обороны Армении

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном, в ходе которых обсуждалась обстановка в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", — говорится в сообщении.

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

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