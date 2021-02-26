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Путин обсудил урегулирование в Карабахе на оперативном совещании Совбеза РФ

Российский лидер поднял вопрос сотрудничества с иностранными партнёрами по этому направлению.

26 февраля 2021, 11:38

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил вопросы нагорнокарабахского урегулирования.

"Обсудим ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования. Хотел бы послушать ваши оценки о том, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники", — сказал российский лидер.

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Путин также попросил уточнить, как идёт сотрудничество с международными организациями и иностранными партнёрами России в этом направлении.

Ранее в Кремле заявили о реализации всех договорённостей по Карабаху, несмотря на события в Армении.

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Обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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