Путин обсудил урегулирование в Карабахе на оперативном совещании Совбеза РФ
Российский лидер поднял вопрос сотрудничества с иностранными партнёрами по этому направлению.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил вопросы нагорнокарабахского урегулирования.
"Обсудим ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования. Хотел бы послушать ваши оценки о том, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники", — сказал российский лидер.
Путин также попросил уточнить, как идёт сотрудничество с международными организациями и иностранными партнёрами России в этом направлении.
Ранее в Кремле заявили о реализации всех договорённостей по Карабаху, несмотря на события в Армении.
Обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
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