Путин обсудил урегулирование в Карабахе на оперативном совещании Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил вопросы нагорнокарабахского урегулирования.

"Обсудим ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования. Хотел бы послушать ваши оценки о том, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники", — сказал российский лидер.

Путин также попросил уточнить, как идёт сотрудничество с международными организациями и иностранными партнёрами России в этом направлении.

Ранее в Кремле заявили о реализации всех договорённостей по Карабаху, несмотря на события в Армении.

Обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

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