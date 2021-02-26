Зеленский назвал России условие прекращения "ненависти Украины" — видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, чтобы "прекратить ненависть Украины", должна вернуть Незалежной Крым. Об этом он сказал в видеообращении по случаю годовщины митинга в поддержку территориальной целостности страны.

"Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить", — сказал политик.

По утверждению Зеленского, в Крыму регулярно нарушаются права украинцев и крымских татар, преследуются свобода слова, мышления, религии. Он заявил, что Украина "наконец делает реальные шаги на пути к решению этих вопросов", и объявил о первом заседании "Крымской платформы" — международной площадки для поиска и дальнейшего воплощения в жизнь комплекса мер "по деоккупации полуострова и защиты прав крымчан".

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы