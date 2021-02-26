ФСИН рассказала об условиях в колонии, куда этапировали Навального
Оппозиционер сможет работать на каком-нибудь тюремном производстве.
Алексей Навальный
Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда
Осуждённого Алексея Навального этапировали в колонию из московского СИЗО-1 "Матросская Тишина". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу ФСИН Александра Калашникова. Он заявил, что гарантирует отсутствие какой-либо угрозы для жизни или здоровья оппозиционера.
"Он будет содержаться в условиях абсолютно нормальных", — заверил журналистов представитель ФСИН.
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По словам Калашникова, Навальный даже сможет работать на каком-нибудь производстве, если сам этого захочет.
"Режим, надзор и контроль будут на сто процентов обеспечены ему. И нормальное существование в тех условиях, куда его суд направил", — добавил он.
Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет.
А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.
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