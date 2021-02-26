Собянин заявил о преодолении Москвой самого страшного этапа пандемии коронавируса
Если бы не жёсткие ограничительные меры, жертв болезни могло быть больше, отметил градоначальник.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса и готова к новой борьбе. Об этом он сообщил в ходе коллегии "Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год".
"Значительная часть и сегодня ещё находится в серьёзных ограничениях по передвижению по городу. Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится — мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать. Не дай бог, конечно, развитие других эпидемиологических ситуаций, каких-то других вызовов, мы уже другие, мы готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад", — сказал Собянин.
Мэр Москвы отметил, что благодаря жёстким ограничительным мерам удалось избежать большего количества жертв болезни. В ходе коллегии Собянин также вручил благодарности группе сотрудников столичного управления Роспотребнадзора за плодотворную работу по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения города.
Ранее столичный мэр заявил, что ряд ковидных ограничений в Москве могут снять через два месяца. В городе продолжается тренд на снижение заболеваемости инфекцией.
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