"Очередной ляп": Алиев опроверг заявление Пашиняна об "Искандерах" в Нагорном Карабахе
Претензии к российской военной технике азербайджанский лидер назвал анекдотичными.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Фото © Kremlin.ru
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения не применяла "Искандеры" во время конфликта в Нагорном Карабахе. Кроме того, он назвал претензии Никола Пашиняна к российской военной технике анекдотичными.
"Мы не видели пуска ракеты "Искандер". Поэтому, когда вчера было озвучено заявление, мы ещё раз поинтересовались, но нет — мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много", — заявил Алиев в пятницу в интервью иностранным СМИ.
Политик добавил, что не хотел бы иронизировать на эту тему, поскольку было достаточно комментариев со стороны российских официальных лиц и экспертов, которые подтвердили, что "ракета должна была очень постараться, чтобы взорваться на 10%".
Ранее Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе. При этом в Минобороны Армении отметили, что не могут интерпретировать это заявление премьер-министра. Позже замглавы Генштаба Тиран Хачатрян, высмеявший Пашиняна за слова про "Искандеры", был уволен. Накануне армия Армении потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и правительства. Сам Пашинян назвал заявление Генштаба ВС страны попыткой военного переворота и вывел своих сторонников на площадь у дома правительства в Ереване.
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