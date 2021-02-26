"Очередной ляп": Алиев опроверг заявление Пашиняна об "Искандерах" в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения не применяла "Искандеры" во время конфликта в Нагорном Карабахе. Кроме того, он назвал претензии Никола Пашиняна к российской военной технике анекдотичными.

"Мы не видели пуска ракеты "Искандер". Поэтому, когда вчера было озвучено заявление, мы ещё раз поинтересовались, но нет — мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много", — заявил Алиев в пятницу в интервью иностранным СМИ.

Политик добавил, что не хотел бы иронизировать на эту тему, поскольку было достаточно комментариев со стороны российских официальных лиц и экспертов, которые подтвердили, что "ракета должна была очень постараться, чтобы взорваться на 10%".

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