"Свечу и украшаю этот мир своей красотой!" Жестоко избитый трубач "Машины времени" назвал нападение случайностью
Артист считает, что под руку хулиганам мог попасть кто угодно.
Жестоко избитый музыкант из "Машины времени" считает нападение на него случайностью. Видео © LIFE
Участник известных российских групп "Машина времени" и "Квартал" Александр Дитковский, который вечером 25 февраля был жестоко избит компанией неизвестных в центре Москвы, сейчас находится в городской клинической больнице с переломом лицевой кости со смещением. Лайфу удалось пообщаться с пострадавшим музыкантом. Он заявил, что считает нападение на него обычной случайностью, а ещё рассказал нам о своём самочувствии.
"Чувствую себя хорошо. Всё в порядке. Освещаю этот мир своей красотой", — сказал Дитковский.
На вопрос корреспондента Лайфа, узнал ли Александр молодых людей, избивших его, музыкант ответил отрицательно. Он подтвердил, что инцидент — обычная случайность, стечение обстоятельств. По словам Дитковского, жертвой нападения хулиганов мог стать кто угодно, они "подходили ко всем".
"Это всё случайно. Обычное хулиганство. Они просто хотели денег и ко всем подходили", — заключил пострадавший музыкант.
Как ранее сообщал Лайф, музыканта сильно избили около девяти вечера 25 февраля на парковке на Комсомольском проспекте в Москве. Сейчас Александр Дитковский находится в городской клинической больнице с переломом лицевой кости со смещением. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное и готовят музыканта к операции.
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