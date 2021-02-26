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"Свечу и украшаю этот мир своей красотой!" Жестоко избитый трубач "Машины времени" назвал нападение случайностью

Артист считает, что под руку хулиганам мог попасть кто угодно.

26 февраля 2021, 10:42

Жестоко избитый музыкант из "Машины времени" считает нападение на него случайностью. Видео © LIFE

Участник известных российских групп "Машина времени" и "Квартал" Александр Дитковский, который вечером 25 февраля был жестоко избит компанией неизвестных в центре Москвы, сейчас находится в городской клинической больнице с переломом лицевой кости со смещением. Лайфу удалось пообщаться с пострадавшим музыкантом. Он заявил, что считает нападение на него обычной случайностью, а ещё рассказал нам о своём самочувствии.

"Чувствую себя хорошо. Всё в порядке. Освещаю этот мир своей красотой", — сказал Дитковский.

На вопрос корреспондента Лайфа, узнал ли Александр молодых людей, избивших его, музыкант ответил отрицательно. Он подтвердил, что инцидент — обычная случайность, стечение обстоятельств. По словам Дитковского, жертвой нападения хулиганов мог стать кто угодно, они "подходили ко всем".

"Это всё случайно. Обычное хулиганство. Они просто хотели денег и ко всем подходили", — заключил пострадавший музыкант.

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Как ранее сообщал Лайф, музыканта сильно избили около девяти вечера 25 февраля на парковке на Комсомольском проспекте в Москве. Сейчас Александр Дитковский находится в городской клинической больнице с переломом лицевой кости со смещением. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное и готовят музыканта к операции.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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