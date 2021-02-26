Лайф публикует видео с моментом избиения музыканта "Машины времени" в Москве
У артиста перелом лицевой кости, ему предстоит операция.
Момент избиения музыканта "Машины времени" в Москве. Видео LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом избиения музыканта "Машины времени" Александра Дитковского в Хамовниках. Судя по кадрам, нападение происходило в два "захода".
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По данным источника Лайфа, вечером 25 февраля на парковке к Дитковскому подошла компания из трёх-четырёх молодых людей в масках и прозрачных очках. Сначала они требовали деньги, а после отказа стали преследовать музыканта и завязали словесную перепалку. Один из парней сильно ударил Дитковского по лицу, тот поскользнулся и упал. После этого отморозки запинали Александра и убежали. Друг музыканта был неподалёку, но не успел заступиться за него.
Лайф публиковал видео из больницы, куда приехал музыкант. На кадрах видно, что вся правая часть лица артиста сильно опухла. У Дитковского перелом лицевой кости, медики оценивают его состояние как удовлетворительное, музыканта готовят к операции.
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