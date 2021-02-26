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Гигантский огненный столб: на месторождении в ЯНАО произошёл пожар, добыча газа остановлена — видео

Площадь возгорания составила около 1600 квадратов.

26 февраля 2021, 11:06

Произошёл пожар на Юбилейном месторождении в ЯНАО. Видео © Соцсети, LIFE

Крупный пожар произошёл на территории Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В связи с этим добыча газа была приостановлена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Газпром добыча Надым" (дочерняя компания ПАО "Газпром").

"В 10:49 мск поступило сообщение об аварийной остановке газового промысла "Юбилейный". Причиной стало возгорание в техническом корпусе подготовки газа. В 11:25 по мск пламя локализовано на площади 1600 кв. м. Эксплуатационный персонал выведен с территории промысла, идёт ликвидация аварийной ситуации. По информации оперативного штаба, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

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Как отметили в пресс-службе, населённые пункты вблизи данного промышленного объекта отсутствуют. Кроме того, для оценки состояния окружающей среды организован экологический мониторинг. На место инцидента уже выехали представители оперативного штаба во главе с руководством компании. Причины и последствия возгорания выясняются.

Установка комплексной подготовки газа на Юбилейном месторождении была введена в эксплуатацию в 2000 году. При этом газ с месторождения поступает в единую систему газоснабжения страны с 1992 года. Там находится около 100 действующих эксплуатационных скважин и более 300 млрд кубометров газа, добытого с начала разработки.

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А ранее в городе Шахты произошёл пожар на полимерном предприятии. Возгорание было зафиксировано в строящемся здании, эвакуация людей не потребовалась.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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