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"Натаху спасли, у неё лёгкие ожоги": Бизнесмен рассказал о состоянии пострадавшей при взрыве в Нижнем Новгороде

По данным МЧС, под завалами больше никого нет.

26 февраля 2021, 11:17

Владелец суши-бара и пострадавшая при взрыве. Видео © Instagram / alexande_ilin

Спасённую из-под завалов рухнувшей после взрыва пристройки к многоэтажке в Нижнем Новгороде женщину доставили в реанимацию. Об этом владелец суши-бара Александр Ильин сообщил на своей странице в "Инстаграме".

Момент спасения женщины из-под завалов в Нижнем Новгороде попал на видео

Момент спасения женщины из-под завалов в Нижнем Новгороде попал на видео

"Натаху спасли. У неё лёгкие ожоги. Есть и нелёгкие, конечно. По-моему, кости все целы. Она сейчас в реанимации", — рассказал мужчина подписчикам.

Ильин обратился к журналистам, подтвердив, что газа в его заведении не было.

"У нас газа в кафе не было, взорвалось не у нас. Мы являемся пострадавшими, не надо фантазировать ничего. Слава богу, мы спасли девочку, которая была в кафе, родилась в рубашке", — сказал предприниматель.

По данным МЧС, в результате ЧП всего пострадало три человека. Речь идёт о двух женщинах и мужчине, всех их увезли в больницу.

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Напомним, что взрыв прогремел в одноэтажной пристройке к жилой двенадцатиэтажке, там располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Причины до сих пор неизвестны. Лайф сообщал, что дом не был газифицирован. Известно, что три человека были госпитализированы. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте инцидента.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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