Лавров: США за несколько минут предупредили военных РФ об ударе по Сирии
Минувшей ночью американские ВВС по приказу Джо Байдена атаковали объекты, которые могут быть связаны с иранским ополчением.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Американские военные предупредили российских об авиаударе по Сирии за несколько минут до его нанесения. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наших военных предупредили за четыре или пять минут", — отметил министр.
Лавров добавил, что Москва также напрямую поинтересуется у американской стороны, насколько правдивы сообщения о том, что США собираются "вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить".
Напомним, что минувшей ночью США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам, которые могут быть связаны с иранским ополчением. Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, Военно-воздушные силы США задействовали истребитель F-15. Погибло несколько человек.
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