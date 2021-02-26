Лавров: США за несколько минут предупредили военных РФ об ударе по Сирии

Американские военные предупредили российских об авиаударе по Сирии за несколько минут до его нанесения. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наших военных предупредили за четыре или пять минут", — отметил министр.

Лавров добавил, что Москва также напрямую поинтересуется у американской стороны, насколько правдивы сообщения о том, что США собираются "вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить".