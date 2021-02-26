В Германии назвали четыре сценария развития событий вокруг "Северного потока – 2"
Один из них подразумевает введение "механизма отключения", который прекращает подачу газа, если Россия перестанет транспортировать его через украинскую территорию.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Власти Германии рассматривают четыре сценария развития событий вокруг "Северного потока – 2", пишет в пятницу газета Handelsblatt. По данным источников издания, речь может идти как о временной заморозке строительства газопровода на время проведения переговоров с США, так и о возможности применения к трубопроводу механизма отключения, который увязывал бы поставки газа в ЕС со снабжением Украины. То есть, в том случае если Россия сократит объёмы транспортируемого газа через Незалежную, Европа сможет нажать "красную кнопку".
Ещё одним сценарием, по мнению издания, может стать увеличение немецких инвестиций в энергетический сектор Украины, а также возможность поставок "зелёного" водорода и усиление кооперации в энергетической сфере. То есть Берлин готов на многие финансовые компромиссы, чтобы увести дискуссию вокруг "Северного потока – 2" с политического поля в область бизнеса.
И, наконец, четвёртый сценарий заключается в доведении строительства магистрали до конца. По мнению Handelsblatt, немецкие власти всё-таки смогут набраться решимости для игнорирования угроз и критики проекта, что, в свою очередь, поспособствует ухудшению отношений Германии с некоторыми другими странами.
Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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