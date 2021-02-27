"Искупавшуюся" в пособиях многодетную горе-мать лишили родительских прав

Скандальная многодетная мать из Черепановского района Новосибирской области Тамара Чусовская была поймана пьяной, после этого у неё изъяли пятерых дочерей. А через два месяца суд лишил женщину родительских прав. Но сейчас писавшие на неё жалобы односельчане жалеют девочек — сначала у них погиб отец, а теперь их разлучили и с матерью, передаёт газета "Комсомольская правда".

Тамара Чусовская из села Листвянка прославилась на всю страну скандальными фото в соцсетях, на которых хвасталась детскими пособиями, позируя на кровати, обложившись купюрами.

Фото © Соцсети

Односельчане неоднократно писали на женщину жалобы в опеку о пьянстве, но Тамаре каждый раз удавалось отбиться от соцработников. Она даже выиграла два суда по лишению родительских прав. При этом сама Чусовская оправдывалась, что начала пить после смерти мужа, который покончил с собой. Однако спустя несколько месяцев 38-летнюю женщину поймали с поличным на пьянстве с соседкой, после чего изъяли у неё пятерых дочерей. Кстати, у собутыльницы детей тоже забрали — троих мальчиков отправили в приют.

"Свидетелями на суде были десять человек, а после заседания мы с бабушками плакали. Девочки хорошие, а теперь остались почти одни — ни отца, ни матери. Хотелось бы, чтобы их судьба сложилась счастливо. Мы — учителя, соседи — восемь лет за них боролись. Пока муж был жив, был порядок, но она его доводила постоянно, вот он, наверное, и не выдержал. А Тамара, получается, своими руками разрушила семью", — рассказала "КП–Новосибирск" замглавы Администрации Листвянского сельсовета Ирина Иванова.

Как отмечает издание, Чусовская решение суда комментировать отказалась. Известно, что её дочек отправили в Дорогинский центр для детей. При этом мать регулярно навещает девочек. В свою очередь жители деревни рады, что дети Тамары больше не страдают от её пьяных загулов, но всё же надеются, что женщина сможет взять себя в руки и вернуть дочерей.

По словам юристов, многодетная мать сможет вернуть детей через суд, но только при условии, что исправится. Сначала нужно дождаться публикации решения суда. Эксперты уточнили, что при ограничении родительских прав достаточно просто устранить нарушения, а затем подать иск в суд. Но при полном лишении родительских прав вернуть детей будет сложнее.

"При лишении родительских прав детей забирают в социальные центры помощи, это промежуточная стадия перед детским домом. Государство берёт опеку над детьми, но не имеет права разлучать их. Дети будут в специализированном центре, пока соцработники не определят, нужно ли искать им приёмную семью или мать будет их возвращать. К тому же разлучать детей между собой никто не имеет права, а будущей приёмной семье нужно будет удочерить всех пятерых", — пояснила семейный юрист Инесса Рябинина.

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