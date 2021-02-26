Избившую сына в такси горе-мать из Курска приговорили к 1,5 года колонии

Ленинский районный суд Курска приговорил 32-летнюю жительницу города к полутора годам колонии общего режима после того, как она избила и обматерила своего сына в такси.

"Один год и шесть месяцев колонии общего режима, осуждена по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетнего" с применением статьи 64 "Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление", — пояснили ТАСС в пресс-службе суда.

Горе-мать взяли под стражу в зале суда. Отметим, что в январе этого года суд лишил женщину родительских прав. По версии следствия, она с 2016 года, используя малозначительные поводы, применяла насилие к старшему сыну, в том числе наносила побои. У неё также есть второй ребёнок в возрасте полутора лет.