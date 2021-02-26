Избившую сына в такси горе-мать из Курска приговорили к 1,5 года колонии
Широкую огласку инцидент с женщиной и её ребёнком получил в сентябре 2020-го.
Ленинский районный суд Курска приговорил 32-летнюю жительницу города к полутора годам колонии общего режима после того, как она избила и обматерила своего сына в такси.
"Один год и шесть месяцев колонии общего режима, осуждена по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетнего" с применением статьи 64 "Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление", — пояснили ТАСС в пресс-службе суда.
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Горе-мать взяли под стражу в зале суда. Отметим, что в январе этого года суд лишил женщину родительских прав. По версии следствия, она с 2016 года, используя малозначительные поводы, применяла насилие к старшему сыну, в том числе наносила побои. У неё также есть второй ребёнок в возрасте полутора лет.
Напомним, в сентябре 2020 года жительница Курска в салоне такси била и крыла матом своего сына, произошедшее попало на видео. Как сообщал Лайф, оказалось, что горе-мать перед этим около года бродяжничала. После задержания она заявила в суде, что ругалась с ребёнком, но на самом деле любит его. На время следствия суд отправил женщину под домашний арест.
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