В Донбассе подорвался украинский военный

Украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе. Об этом сказано в пресс-релизе Министерства обороны Украины.

Как уточняется, военнослужащий из состава Объединённых сил получил осколочные ранения, он госпитализирован.

Кроме того, Киев заявил об обстреле служащих ВС Украины, который якобы вёлся из миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия. В результате пострадало девять человек, двое из которых получили боевые травмы, семеро — осколочные ранения.

Напомним, что в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Применение такого вооружения не только противоречит заключённому летом прошлого года перемирию между сторонами, но и запрещено минскими соглашениями.

Авторы