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В Донбассе подорвался украинский военный

Он получил осколочные ранения.

26 февраля 2021, 18:13
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/31893952588/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministry of Defense of Ukraine</a></p>

Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе. Об этом сказано в пресс-релизе Министерства обороны Украины.

Как уточняется, военнослужащий из состава Объединённых сил получил осколочные ранения, он госпитализирован.

Кроме того, Киев заявил об обстреле служащих ВС Украины, который якобы вёлся из миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия. В результате пострадало девять человек, двое из которых получили боевые травмы, семеро — осколочные ранения.

Трое украинских военных подорвались в Донбассе

Трое украинских военных подорвались в Донбассе

Напомним, что в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Применение такого вооружения не только противоречит заключённому летом прошлого года перемирию между сторонами, но и запрещено минскими соглашениями.

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Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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