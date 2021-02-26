В Москве не будут устанавливать памятник на Лубянской площади

Памятник на Лубянской площади в Москве устанавливать не будут. Об этом в обращении к жителям столицы на своём сайте сообщил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в шорт-лист вошли памятник русскому национальному герою Александру Невскому и памятник революционеру Феликсу Дзержинскому. В итоге после двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники установки монумента Невскому, общественное мнение разделилось примерно пополам. Сам опрос, по мнению мэра столицы, стал превращаться "в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов", что не очень хорошо.

"Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас", — указал Собянин.

Мэр Москвы поблагодарил неравнодушных граждан, принимавших участие в дискуссии, попросив согласиться с его решением. Собянин напомнил, что сейчас у горожан "огромное количество более актуальных тем". Он считает, что к вопросу установки памятника на Лубянке москвичи наверняка ещё вернутся и "вместе примут правильное и разумное решение".

Напомним, голосование стартовало накануне на нескольких площадках и должно было продлиться до 5 марта. В первые сутки в опросе поучаствовало более 260 тысяч москвичей.

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