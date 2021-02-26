Киев ввёл санкции против экс-главы МВД Захарченко и ещё девятерых украинцев

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против 10 граждан страны с военными званиями. Все подпавшие под ограничительные меры обвиняются в финансировании терроризма. Среди них — бывший глава МВД Незалежной Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

"Мы рассматривали вопрос санкций против должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Речь идёт о десяти гражданах", — сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, все десять человек, подпавших под новые санкции, лишаются государственных наград и званий.

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