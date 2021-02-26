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Киев ввёл санкции против экс-главы МВД Захарченко и ещё девятерых украинцев

Все они обвиняются в финансировании терроризма.

26 февраля 2021, 17:36
<p>Бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко. Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против 10 граждан страны с военными званиями. Все подпавшие под ограничительные меры обвиняются в финансировании терроризма. Среди них — бывший глава МВД Незалежной Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

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"Мы рассматривали вопрос санкций против должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Речь идёт о десяти гражданах", сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, все десять человек, подпавших под новые санкции, лишаются государственных наград и званий.

Напомним, ранее СНБО Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали санкции против политика спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе — россияне.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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