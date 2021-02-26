Киев ввёл санкции против экс-главы МВД Захарченко и ещё девятерых украинцев
Все они обвиняются в финансировании терроризма.
Бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против 10 граждан страны с военными званиями. Все подпавшие под ограничительные меры обвиняются в финансировании терроризма. Среди них — бывший глава МВД Незалежной Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.
"Мы рассматривали вопрос санкций против должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Речь идёт о десяти гражданах", — сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, все десять человек, подпавших под новые санкции, лишаются государственных наград и званий.
Напомним, ранее СНБО Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали санкции против политика спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе — россияне.
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