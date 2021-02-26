Памфилова заявила о нецелесообразности переноса выборов в Госдуму

Сделать это уже невозможно технически, подчеркнула глава ЦИК.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что запланированные на сентябрь 2021 года выборы в Государственную думу не будут перенесены на более ранний срок. По её мнению, это нецелесообразно и нереально.

"Речи об этом даже быть не может. Осталось-то немного, процесс будет запущен уже совсем скоро. Я сказала сегодня, что до 20 июня президент должен издать указ. Куда ещё ближе переносить выборы? Никто к этому не готов. Это уже технически невозможно и просто нереально", — сказала Памфилова в ходе сегодняшней встречи с политологами и экспертами.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью телеканалу "Россия 24" предположил, что депутатов могут распустить уже в марте этого года, а проведение досрочных выборов в нижнюю палату парламента состоится в начале лета. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле тема возможного переноса выборов в Госдуму не обсуждается.

Выборы в Госдуму назначены на третье воскресенье сентября, то есть 19-е число. Одновременно будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ и 39 региональных парламентов.